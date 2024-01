“Quem se lança candidato agora se precipita”, diz Alan Rick sobre disputar o governo em 2026

O senador Alan Rick (União Brasil) concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet, abordando a decisão de apoiar o secretário de Governo, Alysson Bestene (Progressistas), na disputa pela Prefeitura de Rio Branco neste ano.

O parlamentar destacou que a escolha por Alysson é de caráter pessoal e que a decisão do União Brasil sobre o apoio será definida em conjunto pela Executiva do partido

“É normal em uma eleição municipal como essa que o partido fique dividido e os membros tenham suas predileções. O Marcio pode apoiar o Bocalom, assim como parte do União Brasil. Porém, na minha opinião, o melhor nome é o do Alysson, ele está alinhado com o que o partido pensa e temos que vencer a esquerda”, disse ao ContilNet.

Alan também abordou a suposta tensão em sua relação com o governador Gladson Cameli, negando as especulações. “Minha relação com o Gladson é de respeito, companheirismo e amizade. Não existe divergência nenhuma. Pelo contrário, temos muitas convergências e lutas parecidas em prol da população do Acre. Inclusive, em Brasília, temos lutado para trazer muitos investimentos para o Acre”, destacou.

Quanto à possível candidatura ao Governo em 2026, Alan adotou uma postura cautelosa, ressaltando que é prematuro discutir sua participação na eleição e que isso não é uma prioridade no momento. “É muito cedo para falar em candidatura ao Governo porque nada está definido e toda e qualquer candidatura passa por aprovação popular e discussões. Ninguém é candidato de si mesmo. Mas minha preocupação agora não é essa. Quero fazer um grande mandato de senador pelo Acre, lutar pelo meu povo, garantir os investimentos que são necessários, apoiar causas que são de interesse público”, disse.

O senador seguiu dizendo que apesar do apelo da população, esse é um passo que não pode ser dado de forma precipitada.

“Quem se lança candidato agora se precipita, e muito. Quando pensei que seria candidato a deputado federal, nas últimas eleições, as pessoas me paravam na rua e diziam: “Alan, você tem que ser nosso senador”. O apelo popular e as inúmeras conversas que tivemos me fizeram chegar onde cheguei hoje, ao mandato de senador, mas isso demanda tempo, conversas e discussões. É mais complexo do que a gente imagina”, explicou.

“Não posso dizer nada, por enquanto, a respeito disso. Minhas preocupações são outras, nesse momento. Sigo trabalhando pelo Acre”, finalizou Alan.