RBTrans decide abrir processo administrativo contra agente que dormiu em viatura

Em nota, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) informou que abriu processo investigativo para investigar o agente que foi flagrado dormindo em uma viatura do órgão.

As cenas foram gravadas e divulgadas por um internauta na noite da última quarta-feira (10), na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça da Revolução, onde foi montada a decoração natalina da Prefeitura de Rio Branco.

No vídeo, o motorista aparece dentro da viatura, com os vidros fechados e o ar condicionado ligado. Na nota, a RBTrans informou que não compactua com as cenas e que irá investigar se o servidor enfrenta algum problema de saúde. “A autarquia prioriza o bem integral dos seus servidores e assegura o cumprimento do devido processo legal”.

Veja a nota na íntegra: