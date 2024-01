Relembre frases icônicas de Zagallo: “Vocês vão ter que me engolir”

Veja o momento de desabafo de Zagallo que eternizou a frase. Clique aqui!

“Ganhamos, com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Mas tínhamos o coração. É para você. Vocês sabem quem são, vocês vão ter que me engolir”, proferiu o então técnico.

Em entrevista ao Uol em 2017, Zagallo confessou que a declaração foi uma indireta a dois jornalistas específicos. “Estavam fazendo uma onda muito grande para colocar o (Vanderlei) Luxemburgo no meu lugar, e partiu do (Juca) Kfouri e do Juarez Soares, e eu não podia falar nada, tinha que esperar acontecer, e aconteceu: o título veio, e aí eu dei uma explosão. Foi uma resposta indireta para eles”, relatou.

Outras frases de Zagallo

Mas outras declarações de Zagallo contribuíram para tornar o já enorme tetracampeão da Copa do Mundo como um dos pilares do futebol nacional.

O ex-jogador sempre deixou pública sua relação de superstição positiva com o número 13. O Velho Lobo chegou a apontar uma série de expressões e frases com 13 letras que, supostamente, deram sorte à Seleção, a mais famosa sendo “Brasil campeão”.

Além disso, na final da Copa do Mundo de 1994, disputada contra a Itália nos Estados Unidos, Zagallo também usou o número a seu favor. No momento de máxima tensão, durante as penalidades, ele tentou acalmar Carlos Alberto Parreira, técnico principal da Seleção naquele mundial, após perceber que “Roberto Baggio”, camisa 10 e cobrador principal dos italianos, também tinha 13 letras.

“O Parreira não queria ver os pênaltis. Aí eu falei pra ele, que estava do meu lado: ‘Vai bater o Baggio, nós vamos ser tetra agora!’. O Baggio chutou a bola lá na arquibancada [risos]. Que bacana que foi”, disse.

Já em resposta a críticas sobre seu estilo de jogo, o Velho Lobo chegou a afirmar que “só ganha títulos quem faz gols”. Ele completou perguntando: “Será que só tem Zagallo treinando?”

Sobre a relação com o futebol de seu país, que o fez subir ao mais alto patamar de idolatria, afirmou que é motivo de muita felicidade.

“Para mim, o futebol foi uma alegria, foi a minha vida em si. Sou um brasileiro que tem os maiores títulos do mundo. Quero agradecer a Deus por ter olhado por mim e por todos os brasileiros. Porque eu represento esse povo brasileiro”.