Rio Acre apresenta sinais de vazante e registra 11,72m, informa Defesa Civil

No boletim das 18h divulgado nesta terça-feira (9), o Rio Acre apresenta sinais de vazante, registrando uma diminuição para 11,72 metros. A informação representa uma variação em relação às medições anteriores realizadas ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil, a última medição, realizada sob a ponte Juscelino Kubitscheck às 13h, indicou que o manancial se encontrava em 11,92 metros. Esse valor representava um acréscimo em relação à medição anterior, feita às 9h, quando o nível era de 11,88 metros.

As informações apontam que a subida do nível do leito do rio está sendo influenciada diretamente pela quantidade de chuvas que ocorre abaixo do esperado em todas as bacias do Acre neste mês de janeiro.