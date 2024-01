Previsão é que o Rio Acre ultrapasse 10 metros até o final do dia, diz Defesa Civil

De acordo com um boletim emitido pela Defesa Civil na manhã deste domingo (7), o o Rio Acre já atingiu a marca de 9,80 metros às 6 horas da manhã, e a previsão é que ultrapasse os 10 metros até o final do dia.

O aumento acelerado do nível do rio acende o sinal de alerta das autoridades municipais, que seguem rigorosamente o plano de contingência estabelecido para situações como essa. A leitura do nível do Rio Acre, segundo o plano, passa a ocorrer de forma mais frequente, a cada três horas, quando a cota atinge os 12 metros.

A Defesa Civil afirma que mantém esforços concentrados no monitoramento constante do Rio Acre e de seus afluentes. A ação visa manter a população informada e em estado de alerta, possibilitando que medidas preventivas sejam adotadas.

“Seguindo nosso plano de contingência, a leitura do nível do Rio Acre, só acontece de 3 em 3 horas quando a cota chega aos 12M. A prefeitura de Rio Branco por meio da Defesa Civil municipal, segue no monitoramento do Rio Acre e seus afluentes para manter a população em alerta”, escreveu.