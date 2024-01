Rio Branco é derrotado pelo Desportivo Brasil e é eliminado da Copa São Paulo

O Rio Branco perdeu para o Desportivo Brasil por 3 a 0 neste domingo, 7, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, com gols de Kauan, Kaysian e Samel em um confronto válido pela primeira fase da Copa São Paulo de 2024. O resultado acaba com as possibilidades de classificação do Mais Querido na Copa São Paulo de 2024.

Sem poder ofensivo

O Rio Branco, mais uma vez, foi um time frágil defensivamente e inofensivo na parte ofensiva. A equipe acreana foi dominada pelo Desportivo Brasil desde o início do confronto e em nenhum momento demonstrou qualidade para tentar vencer a partida.

Outra partida

Na outra partida do grupo 16, o Capivariano derrotou o Santa Cruz, de Pernambuco, por 2 a 1 e manteve as possibilidades de classificação.

Despedida na quarta

O Rio Branco joga contra o Capivariano na quarta, 10 , às 11 horas (hora Acre), no Ernesto Rocco, e faz a despedida da Copinha.