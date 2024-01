Rio Branco fecha negociações com atletas do Sub-20

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou na tarde desta segunda, 29, os empréstimos dos goleiros Ricardo e Renan, do volante Cauan e do atacante Kikinha. Os atletas disputaram a Copa São Paulo de 2024 pelo Estrelão.

“O Ricardo vai jogar no Azzurra, do Paraná, e Renan no Capivariano, de São Paulo. O Cauan irá para a Barbarense, de São Paulo, e a negociação do Kikinha foi com o Juventude, do Rio Grande do Sul. Esse era um dos nossos objetivos na Copa São Paulo”, comentou Valdemar Neto.

Negão fica no profissional

O zagueiro Negão recebeu algumas sondagens, mas ficará no elenco profissional para disputa das competições em 2024. “O Negão é outro ativo do Rio Branco. Ele tem todas as condições de lutar por uma vaga entre os titulares”, avaliou o presidente.

Trabalho terá sequência

Segundo Valdemar Neto, o trabalho desenvolvido pelo Rio Branco terá sequência nesta temporada. “Uma das metas na base é formar um time com capacidade de lutar pelo título no Sub-20. Estamos realizando o planejamento”, explicou o dirigente.