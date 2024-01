Romário bate em carro milionário de MC Daniel que diz: ‘Tô errado, não tenho Copa’

“O filho da p*ta para na minha frente”, reclamou Romário, campeão mundial pela Seleção em 1994. “Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa”, brincou o MC.

O carro em questão é um Porsche 911 preto, automóvel que MC Daniel disse ‘ter se presenteado’ no Natal. Carro zero como o dele, o veículo vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos, e pode custar até R$ 2,2 milhões dependendo do modelo.

MC Daniel continua se apresentando com Anitta nos shows dos Ensaios da Anitta, que marcam o pré-Carnaval 2024. Nesse domingo (21), após apresentação no Rio de Janeiro, o funkeiro ainda registrou seu after party com a cantora, Pedro Sampaio e Bruna Marquezine.