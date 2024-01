Round 6: Netflix divulga informações sobre lançamento da 2ª temporada

Segundo executivos da Netflix, a plataforma pretende lançar a segunda temporada de Round 6 em 2024. Em carta enviada para acionistas na última terça-feira (24/1), a qual a Variety teve acesso, a série está sendo preparada para estrear neste ano.

“Olhando para o futuro, apesar das greves do ano passado terem recuado o lançamento de alguns títulos, temos uma grande e ousada lista para 2024. O público poderá escolher entre dramas de sucesso como The Diplomat, Bridgerton e Round 6”, diz trecho do comunicado.

Sucesso de Round 6

Round 6 alcançou mais uma marca impressionante: a série sul-coreana se tornou a produção original mais assistida da história da plataforma de streaming. O anúncio foi feito pela plataforma nas redes sociais em dezembro de 2021. “Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos”, diz o texto.

Round 6 acompanha um doentio jogo, no qual pessoas com problemas financeiros competem por um prêmio em dinheiro. A primeira temporada conta com nove episódios.Ao atingir a marca, o k-drama se isolou com folga do segundo colocado, Bridgerton. A série foi vista por 82 milhões de usuários da Netflix na época do lançamento da 1ª temporada.