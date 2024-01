Saiba o que Wanessa Camargo pode comer no BBB24 sendo vegana

Com a confirmação de que Wanessa Camargo está no elenco do BBB24, surgiu uma dúvida: como a cantora, que é vegana, vai se virar na casa? Afinal, a comida é limitada, principalmente quando se está na xepa.

A única vegana que participou do reality antes de Wanessa foi a influencer Hana Khalil. Em entrevista antes de entrar no confinamento, a artista chegou a afirmar que sua alimentação não era uma preocupação, uma vez que é vegana há dois anos.

Afinal, o que Wanessa poderá comer? De forma prática, a alimentação vegana consiste em consumir apenas alimentos que não são de origem animal. Para além de carnes, isso também inclui itens como ovos, leite, queijo e mel.

Dentro do confinamento e dentre alguns alimentos que são de conhecimento do público, além das frutas, legumes e verduras, a sister poderá comer arroz; feijão; mandioca; pães que não levem leite ou ovos em sua composição; azeite; goiabada, entre outros.