Saiba por que Simaria decidiu pôr fim na dupla com Simone Mendes

Simone Mendes decidiu quebrar o silêncio e expor o real motivo que culminou no fim da dupla com Simaria. A cantora afirmou que a decisão partiu da irmã, com quem teve uma conversa sincera sobre o assunto e chegaram juntas, à conclusão de seria melhor dar uma pausa na carreira. “Respeitei a vontade dela”, garantiu.

“[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando”, completou num bate-papo para o canal de Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça.

Simone, que segue carreira solo, lembrou que a vida artística é pesada e que, por isso, Simaria preferiu se afastar dos palcos: “Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa”.

A dupla anunciou o fim em agosto de 2022 em agosto, sob discussões públicas, rumores de brigas e muitas especulações. Na época, a esposa de Kaká Diniz destacou que houve o fim do ciclo porque a irmã queria passar mais tempo com a família. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, fiquei muitos dias sem dormir. Crises de ansiedade. Foi muito difícil”, frisou em entrevista para o Fantástico.

No fim de 2022, a cantora sertaneja passou a se apresentar sozinha. Em seguida, emplacou o hit Erro Gostoso, que rendeu prêmios como o Melhores do Ano, do Domingão com Huck, e o Prêmio Multishow 2023.