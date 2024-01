Saiba quais são os 10 aeroportos com mais turbulência do mundo

O site Turbli elaborou um ranking dos aeroportos com maior índice de turbulências no ano de 2023, com base no banco de dados da plataforma especialista no assunto — foram analisados os 500 maiores aeroportos do mundo.

Essa condição é calculada com base na taxa de dissipação de redemoinhos (edr) na região aeroportuária e classificada em níveis leves, médios e severos. Confira agora a lista mundial e saiba também qual é o mais turbulento do Brasil.

O Aeroporto de Santiago, no Chile, foi eleito como o mais turbulento do mundo. Em segundo lugar, está o Aeroporto de Sendai, na cidade japonesa de Natori e, em terceiro lugar, o Aeroporto de Wellington, na Nova Zelândia.

Os aeroportos mais turbulentos do mundo

Já no ranking regional da América do Sul, o brasileiro que apareceu foi o Aeroporto de Florianópolis, como o terceiro mais turbulento do continente.

O que é turbulência

Se tem uma coisa que assusta a muita gente quando o assunto é viajar de avião é a tal da turbulência, não é mesmo? Principalmente nas produções cinematográficas, as cenas de aeronaves atravessando áreas de instabilidade são bastante assustadoras. Mas a real é que esse fenômeno é mais comum e muito menos perigoso do que a maioria das pessoas pensa…

A turbulência nada mais é do que aquele momento em que o avião balança bastante de forma repentina por conta da movimentação externa do ar, é mais comum quando o céu está encoberto, mas também pode acontecer com ele claro, por fatores como temperatura, velocidade e pressão do ar. E ao contrário do que muita gente pensa, uma turbulência dificilmente vai derrubar um avião! Na verdade, acidentes assim são muito raros. Isso porque a estrutura das aeronaves é bastante resistente para suportar movimentos extremamente mais fortes do que os que estamos acostumados a sentir enquanto voamos.

Mas é claro que não podemos subestimar as turbulências, muito menos ignorar as recomendações da tripulação neste momento, porque embora ela não seja perigosa para o funcionamento estrutural do voo, a aeronave balançando pode causar acidentes internos como quedas, impactos do corpo com alguma parte do avião e até arremessar passageiros em direção ao teto. Então sempre aperte os cintos e siga as recomendações dos comissários, assim você ficará seguro!