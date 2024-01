Salário adiantado, mortes em presídio, acidentes trágicos e mais: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as notícias que mais repercutiram durante a semana no ContilNet.

SEGUNDA-FEIRA

Carro que capotou após atropelar entregador foi vendido há uma semana, diz família

Neste final de semana passado um acidente grave foi registrado na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco. Na ocorrência, um motorista atropelou um ciclista e empreendeu fuga. Posteriormente, ele é perseguido e protagoniza um capotamento. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Detento é encontrado morto dentro de presídio; Iapen emite nota e esclarece caso

O detento Cristiano Dias da Silva, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela do presídio Manoel Neri da Silva, nesta segunda-feira (22). A informação foi dada por uma nota enviada à imprensa pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

Governo anuncia antecipação do salário dos servidores públicos; confira o cronograma

O Governo do Acre anunciou nesta terça-feira (23) o adiantamento do pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro de todos os servidores públicos do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Carro em que estava bebê que foi arremessado era conduzido por estudante de medicina; veículo capotou várias vezes

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (23), na BR317, no sentido Rio Branco ao município de Brasiléia, interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Na noite desta quarta-feira (24), uma tragédia foi registrada no centro da cidade de Rio Branco, quando um motociclista identificado pelo nome Francisco Adevilson da Silva perdeu a vida em um grave acidente. O incidente fatal ocorreu na Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, próximo ao cruzamento que liga o Centro ao bairro Cerâmica. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Adolescente de 17 anos é brutalmente assassinada pelo companheiro com 18 facadas; vídeo

Um crime de feminicídio foi registrado na tarde desta quarta-feira (24) na rua Lauriete Borges, nas proximidades da rotatória do bairro do Triângulo, em Tarauacá, localizada no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: assaltantes roubam e espancam idosa de 71 anos em bairro nobre de Rio Branco

Um circuito de câmeras flagrou o momento em que dois assaltantes roubam e agridem uma idosa de 71 anos, durante um assalto no Village, bairro nobre de Rio Branco, nesta quarta-feira (24). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Vídeo mostra momento em que motoqueiro morre ao colidir com ônibus em frente ao Terminal

As câmeras da Prefeitura de Rio Branco flagraram o momento em que um motociclista identificado como Francisco Adevilson da Silva, perdeu a vida em um grave acidente nesta quarta-feira (24). O acidente fatal ocorreu na Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, próximo ao cruzamento que liga o Centro ao bairro Cerâmica. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Após denúncia, PF prende homem que falsificava diplomas de medicina do Revalida no Acre

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) a Operação Cheating, que na tradução quer dizer trapaça. As investigações visam combater fraudes na obtenção de diplomas de medicina revalidados no Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Em nota, Iapen explica como detentos foram mortos dentro de presídio após banho de sol

Diante da morte de dois detentos dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), na manhã desta sexta-feira (26), o Governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), se posicionou sobre o fato. CONFIRA NA ÍNTEGRA!