Samsung revela primeira tela MicroLED transparente do mundo; veja vídeo

À Samsung apresentou, no último domingo (7), o protótipo do que pode ser a primeira TV com painel de MicroLED do mundo com tela transparente. Na exposição, que aconteceu às vésperas da CES 2024, em Las Vegas, o modelo foi comparado com outros televisores OLED e LCD, também transparentes, o que evidenciou a diferença na qualidade da nova tecnologia, conforme cita o site Engadget. No caso, a novidade pareceu mais brilhante e tem um vidro mais translúcido do que as concorrentes.

Além da clara diferença técnica entre o MicroLED e o OLED, segundo a matéria original, o protótipo da Samsung também aparece com um design completamente sem moldura. O autor, que esteve presente durante a apresentação, descreve o efeito desta TV como um “holograma que flutua no ar”, reforçado também pela espessura “finíssima” do vidro.

O pequeno vídeo abaixo, publicado pela própria empresa no YouTube, demonstra um pouco como essa tecnologia funciona utilizando mídias de apresentação, que devem explorar todo o potencial do aparelho. Entretanto, vale dizer que ainda não há como saber como o televisor deve se comportar na prática, com exibição de filmes, séries ou telejornais, por exemplo.

Segundo os relatos dos presentes, a Transparent MicroLED também deve superar as concorrentes no quesito qualidade das cores, que parecem muito mais nítidas. A Samsung não entrou em detalhes de como essa tecnologia funciona, limitando-se apenas a realizar uma apresentação visual.