O Santa Cruz chega invicto na fase eliminatória da Copa Rancharia. Nesta quinta, 25, no Sub-16, a Capivara goleou o Distrito, de São Paulo, por 14 a 0 e no Sub-14 os acreanos bateram o J6 Soccer, do Paraná, por 4 a 0.

A fase eliminatória da Copa Rancharia começa nesta sexta, 26. O Santa Cruz enfrenta o Super Craque Grêmio, do Rio Grande do Sul, no Sub-14, a partir das 9 horas.

No Sub-16, a partir das 17 horas, a Capivara joga contra a Escolinha João Ramalho, de São Paulo.