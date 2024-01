Santa Cruz goleia Escolinha do Doka em duelo amistoso

O Santa Cruz goleou a Escolinha do Doka por 4 a 0 na tarde desta sexta, 5, no CT do Cupuaçu, em jogo amistoso preparatório para a disputa da Copa Rancharia. O torneio no interior de São Paulo vai ser realizado no interior de São Paulo entre os dias 22 e 28 deste mês.

“A vitória foi importante, mas ainda precisamos evoluir nos últimos dez dias de treinamentos. Os nossos extremos precisam entender melhor a nossa maneira de atuar, mas vamos seguir trabalhando forte”, comentou o técnico Maydenson Costa.

Volta na segunda

O elenco do Santa Cruz volta aos treinamentos na segunda, 8, e vai entrar na reta final de preparação para o torneio.

Futebol e política

O amistoso no CT do Cupuaçu foi um encontro de futebol e política. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, o secretário de Esportes, Ney Amorim, e o CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, foram algumas das personalidades presentes.