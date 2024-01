Saulo é integrado e Rio Branco ganha mais uma opção na defesa

O zagueiro Saulo, 25, foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta segunda, 29, e é mais uma opção importante para o sistema defensivo.

“Consegui me recuperar da melhor maneira da lesão no joelho e fiz mais de dez partidas pelo Macaé, do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2023. Chego bastante motivado e quero jogar”, comentou Saulo.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco vai trabalhar em dois períodos nesta terça, 30, no José de Melo. O técnico Vaguinho Santos vai intensificar os trabalhos táticos em busca da formação ideal para a estreia no Estadual. O primeiro confronto do Estrelão será no dia 20 de fevereiro contra o Atlético, no Florestão.

Copa do Brasil

A CBF realiza nesta terça, 30, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil. O Rio Branco é um dos representantes do futebol acreano. “A definição do nosso adversário é muito importante. Queremos realizar uma boa campanha no torneio”, comentou o presidente Valdemar Neto.