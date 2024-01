SBT vai transmitir jogos da Liga dos Campeões até 2027

Notícia boa para quem acompanha o futebol europeu na TV aberta! O SBT vai transmitir a Liga dos Campeões até a temporada 2026/27. Desde 2020 as partidas são exibidas na emissora.

“Estou muito feliz de poder confirmar que a UEFA Champions League serguirá com o SBT. Os maiores clubes do planeta e os grandes astros do futebol mundial, em jogos emocionantes. Tudo, ao vivo, no campo do SBT. E o melhor: com o DNA da TV que tem torcida e um time de narradores, apresentadores e comentaristas de primeira”, comemora a CEO da emissora de Silvio Santos, Daniela Beyruti.

Na última temporada, o Manchester City foi o campeão, de forma inédita. No jogo, a equipe do técnico Guardiola venceu o Inter de Milão, com gol do jogador Rodri.