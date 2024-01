Secretário do Ministério da Justiça confirma plano para enforcamento do ministro Alexandre de Moraes

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, confirmou, em Brasília, a existência do plano golpista de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de prenderem e matarem por enforcamento o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as informações sobre a existência do plano “são gravíssimas” e a apuração do caso tem que ir até “às últimas consequências”.

A declaração foi feita durante assinatura do Protocolo de Ações Integradas (PAI) para a segurança da Esplanada dos Ministérios na próxima segunda-feira, quando faz um ano do aniversário do 8 de Janeiro. “Não tenho acesso a detalhes da investigação, mas essa informação é gravíssima. O caso será apurado e levado até às últimas consequências. Um plano para assassinar ministro da Suprema Corte é inaceitável”, declarou.

Em entrevista ao O Globo, Moraes contou que um dos planos dos golpistas que invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, defendia a prisão dele, seguida de enforcamento na Praça dos Três Poderes.