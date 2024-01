Sede do ICMBio é invadida e incendiada na Reserva Biológica do Guaporé

Na madrugada desta terça-feira, três indivíduos armados invadiram a sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na Reserva Biológica do Guaporé, em São Francisco do Guaporé e atearam fogo nas instalações.

De acordo com relatos do instituto, os servidores de plantão foram surpreendidos e rendidos pelos criminosos, que estavam armados com equipamentos pesados. Gritando ameaças e exigindo a evacuação da base, os invasores não hesitaram em lançar diesel por todo o local antes de iniciar o incêndio.

As chamas consumiram parte significativa da estrutura, destinada a atividades cruciais do ICMBio, como pesquisa, fiscalização, educação ambiental e combate a incêndios florestais na região. A rápida ação da Polícia Militar foi essencial para controlar o fogo, evitando ferimentos entre os servidores.

A ICMBio informou que a Polícia Federal (PF) foi acionada para conduzir as investigações sobre o ataque. A base incendiada, essencial para a preservação da Reserva Biológica do Guaporé, abriga ações voltadas à proteção de um ecossistema único, com cerca de 600 mil hectares, que inclui transição entre cerrado, pantanal e floresta amazônica.

Além de abrigar espécies ameaçadas de extinção, como a onça pintada, a Rebio Guaporé desempenha papel fundamental na conservação da biodiversidade, tornando o ataque um sério golpe às iniciativas de preservação ambiental na região. O ICMBio reforça seu compromisso em colaborar com as autoridades para elucidar o ocorrido e garantir a continuidade de suas importantes atividades.