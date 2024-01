Semana será de tempo abafado com chuvas diárias em todo o Acre; veja previsão completa

A semana no Acre terá dias abafados, em virtude da alta umidade do ar, e com chuvas diárias, pelo menos até o próximo domingo (21). A previsão é do meteorologista Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui.

De acordo com a previsão, poderá ter a ocorrência de chuvas intensas na maioria dos municípios acreanos.

“Entre quarta-feira e quinta-feira, poderão ocorrer chuvas intensas na maioria dos municípios do estado, podendo causar alguns transtornos em alguns pontos, como inundação de ruas e transbordamento de pequenos córregos”, diz trecho.

Com o céu coberto de muitas nuvens, o sol não consegue penetrar com muita intensidade, mas retém os raios infravermelhos. As temperaturas máximas ficam entre 31°C 34ºC, já as mínimas oscilam entre 22 e 25ºC em todos os municípios do Acre.

Friale afirma, ainda, que os rios acreanos não devem passar por consideráveis elevações nos próximos dias.

“O nível dos rios acreanos vai continuar muito abaixo da cota de alerta, porém, poderá subir um pouco no fim de semana, devido à alta probabilidade de chuvas intensas, mas não excessivas, em alguns dias. Portanto, não há motivos para preocupações alarmantes no que se refere a enchentes provocadas pelos rios de maior porte do Acre”, acrescenta.