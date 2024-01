Sequestrado para ser morto, homem se joga de carro em movimento, leva tiro e é salvo por mecânico

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (2), no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). Erineldo de Almeida Araújo, 36 anos, protagonizou uma cena de sobrevivência, após ser obrigado a entra em um veículo por três homens no bairro Cidade do Povo, onde reside.

A vítima relatou que, após ser forçado a entrar no veículo, foi levada para o bairro Recanto dos Buritis com a intenção de ser executado. No entanto, em um momento de coragem, Erineldo pulou do veículo em movimento. Foi neste instante que os criminosos efetuaram um disparo que atingiu a região do rosto do homem.

Mesmo ferido e perdendo sangue abundantemente, Erineldo conseguiu buscar refúgio em uma oficina mecânica localizada na rua Coelho. O proprietário da oficina, identificado apenas como senhor Jean, prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao se deparar com a situação crítica. A ambulância de suporte avançado chegou rapidamente, proporcionando os primeiros socorros e transportando a vítima para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Erineldo foi entregue consciente e orientado, apresentando um ferimento no rosto do lado esquerdo causado pelo disparo de arma de fogo. A Polícia Militar, alertada sobre o incidente, mobilizou equipes do batalhão de trânsito e do segundo batalhão para o local. Os militares coletaram informações e iniciaram diligências na tentativa de capturar os criminosos.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no Huerb para ouvir Erineldo e obter mais detalhes sobre o ocorrido.