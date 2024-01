Servidora pública morre aos 69 anos vítima de AVC hemorrágico na capital

A servidora pública da Educação do Estado, Maria Gomes Martins de 69 anos, faleceu na manhã deste domingo (14), às 9h38, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), localizado na região central da capital.

Parceiro desta coluna, o coordenador de concurso de beleza, Izaias Gomes, concedeu uma entrevista para falar sobre a mãe: “Ela tinha 39 anos de servidora pública do Estado do Acre, trabalhava na Secretaria de Educação na TI. Nunca se aposentou tem 69 anos e sempre foi trabalhadora”, afirmou o filho único em entrevista ao ContilNet.

“Fiquei morando dento do Pronto Socorro um mês e oito dias, foi tudo muito louco. Eu viajei para a etapa nacional do concurso de beleza que participo, na hora que tava no concurso ela passou mal, eu vim de emergência para o Acre, vi a minha mãe anda e tudo, porém ela teve um AVC extenso e hemorrágico, foi muito doloroso e não voltei mais para casa”, disse Izaias.

De acordo o filho, o coordenador do concurso Mini Miss Acre Mundial, Izaias Gomes, a mãe estava há 3 dias em estado paliativo. O velório de Maria Gomes será no Cemitério Morada da Paz, a partir das 15h e o sepultamento será na segunda-feira (15), às 9h.