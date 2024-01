Sesacre: Não perca a inscrição do Processo Seletivo com 1.020 vagas

Com o objetivo de realizar a contratação para cargos em aberto, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo para candidatos com nível médio e superior de escolaridade.

As oportunidade disponíveis são para os seguintes cargos: Técnico de Enfermagem (503); Biomédico (51); Enfermeiro (108); Farmacêutico (3); Fisioterapeuta (10); Fonoaudiólogo (2); Médico (337); Terapeuta Ocupacional (6).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Vale ressaltar que as oportunidades são distribuídas nos Municípios de Acrelândia; Assis Brasil; Brasiléia; Cruzeiro Do Sul; Feijó; Jordão; Mâncio Lima; Manoel Urbano; Marechal Thaumaturgo; Plácido De Castro; Porto Walter; Rio Branco; Rodrigues Alves; Santa Rosa Do Purus; Sena Madureira; Senador Guiomard; Tarauacá; Xapuri.

A remuneração ofertada corresponde ao valor de R$ 1.721,20 a R$ 10.466,39, referente à jornada de trabalho de 30 horas.

Como participar

Os interessados devem se inscrever das 8h do dia 11 de janeiro de 2024 até às 21h do dia 4 de fevereiro de 2024, exclusivamente via internet. O valor da inscrição varia de acordo com a escolaridade, sendo R$ 53,00 para cargos de nível médio e R$ 72,00 para nível superior. O período para requerimento da isenção é do dia 11 a 13 de janeiro de 2024, até as 21h.

Como forma de classificação, o edital trás uma única etapa em forma de prova objetiva, com conteúdo programático envolvendo língua portuguesa; história e geografia do Acre; informática básica; e conhecimentos específicos.

A prova está prevista para ser realizada no dia 3 de março de 2024 nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Este Processo Seletivo terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final.

