A sessão solene de posse do procurador-geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro e dos novos membros do Conselho Superior da instituição aconteceu na tarde desta sexta-feira (26) no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre.

A cerimônia reuniu diversas autoridades e figuras públicas do Estado, como o governador Gladson Cameli, o prefeito Tião Bocalom, a reitora da Ufac, Guida Aquino, além de procuradores e promotores.

Veja a galeria de fotos do evento: