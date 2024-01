Seu Joca, pai do ex-prefeito Jairo Cassiano, comemora 84 anos de idade: “Homem íntegro”

O ex-seringalista João Evangelista Barbosa, conhecido popularmente em Sena Madureira como seu “Joca”, comemorou mais um ano de vida nesta segunda-feira (1º). Nascido em 1º de janeiro de 1940, ele completou 84 anos de idade e recebeu o carinho de familiares e amigos durante um almoço na residência do ex-prefeito Jairo Cassiano, seu filho.

De origem simples, seu Joca morou durante muitos anos na comunidade Iracema, rio Caeté. Cortou seringa para a fabricação da borracha, mas também foi seringalista. “Como tradição, todo dia 1º de janeiro nos reunimos na minha casa para comemorar o aniversário do meu querido pai, uma pessoa íntegra, simples, humilde e um senhor extraordinário que sempre está pronto para ajudar a família e as pessoas que lhe procuram. Foi mais um momento marcante. Pedimos a Deus que essa data possa se repetir por muitas vezes”, comentou Jairo Cassiano.

No momento das homenagens, seu Joca ficou bastante emocionado e agradeceu a todos pelo carinho e amor. “Inicialmente quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Estou muito emocionado em receber essa homenagem. Agradeço também à minha esposa Meire Cassiano, aos meus filhos, enfim, a todos os familiares e amigos que demonstram essa consideração. O meu desejo é poder viver muito aqui nessa terra para cumprir a minha missão que é fazer o bem sem olhar a quem”, salientou.

Neste ano, ele comemorou o aniversário ao lado de seu irmão Luiz Barbosa que se destacou do Rio de Janeiro para participar do evento em Sena Madureira.

Dos filhos, três estavam presentes: Jairo Cassiano, Jozete e Zé Carlos. Os outros dois (Gracinha e James) não estiveram presentes por se encontrar fora do Estado do Acre, mas também repassaram mensagens de afeto e carinho ao patriarca da família.

Dona Meire Cassiano, casada há 63 anos com seu Joca, também demonstrou muita felicidade em poder contemplar mais um ano de vida do seu amado. “A nossa gratidão total a Deus por todos esses anos de casados e pela família maravilhosa. Parabéns, meu querido esposo”, destacou.

Atualmente, mesmo com 84 anos de idade, seu Joca trabalha no ponto das panelas, um empreendimento localizado no bairro do Bosque e muito requisitado pela população de Sena Madureira.