Sexóloga revela quatro benefícios do sexo matinal para a saúde

O tema do melhor horário para transar divide opiniões, mas para a médica e sexóloga Farzana Khan, do RegenLab, para quem busca ter uma saúde melhor, a preferência deveria ser dada ao sexo matinal.

Em entrevista ao The Sun, a especialista defendeu que a prática sexual pouco depois de acordar é uma das formas mais saudáveis de começar o dia. Segundo ela, o sexo matinal que pode ajudar a controlar a pressão alta, os níveis de estresse e até reduzir os riscos de ter câncer de próstata em homens.

“De modo geral, o sexo é altamente benéfico para a saúde cardiovascular, mas a prática diurna pode ainda ajudar na disposição ao longo do dia e em equilibrar o organismo. O sexo matinal ajuda a ativar o cérebro, proporcionando um fluxo repentino de hormônios da felicidade para o corpo”, explica Farzana.

Pressão alta

Para quem tem pressão alta, que é todo nível cronicamente acima do máximo ideal, de 14 por 9, o ato sexual é benéfico para voltar a um patamar adequado.

Além de ser uma atividade física, a excitação sexual aumenta naturalmente a frequência cardíaca, especialmente no orgasmo, o que melhora a saúde do sistema cardiovascular a longo e curto prazo.

Aliviar estresse e a ansiedade

A descarga de hormônios da prática sexual também ajuda a aliviar níveis de estresse e de ansiedade. “Embora se saiba que o estresse diminui a libido tanto em homens quanto em mulheres, o sexo matinal aumenta a atividade hormonal, liberando os hormônios da felicidade, como a oxitocina e a dopamina, o que, por sua vez, ajuda a aliviar o estresse”, defende a sexóloga.

Ela completa realçando que os níveis hormonais matutinos são os mais propícios para a atividade sexual. “Pelo relógio biológico os fluxos de testosterona e estrogênio são naturalmente muito mais altos em homens e mulheres logo pela manhã. Por isso, há mais ânimo para a atividade logo cedo.

Melhore sua memória

A especialista defende ainda que o sexo matinal, com o fluxo de hormônios pelo corpo, melhora a capacidade cognitiva. “Estudos mostram que quem faz sexo com penetração logo pela manhã tem melhor reconhecimento da memória devido ao aumento da atividade hormonal no hipocampo, que é a parte do cérebro responsável pelo aprendizado e pela memória”, conta.

Fortalece o corpo

O sexo tem a capacidade de estimular a produção de imunoglobulina (IgA), um anticorpo de defesa de ação rápida que tem a capacidade de fazer uma espécie de scan pelo corpo para identificar vírus e bactérias.

Mas, toda hora é hora?

Para quem é defensor do sexo noturno, não há com o que se preocupar. A maioria dos benefícios listados por Khan, excluído fluxo natural de hormônios do amanhecer do dia, claro, também são observados em outros horários.