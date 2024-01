Simone Mendes reage após descobrir doença: “Pode tirar o meu útero”

“Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu [sangramento não parava], continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose”, explicou durante bate-papo no Fofocalizando, do SBT.

A intérprete de “Erro gostoso” seguiu o relato: “Fiz tratamento com remédio, não funcionou. Fiz tudo que podia ser feito para não precisar de cirurgia, até que o médico falou: ‘Simone, se você continuar perdendo sangue da forma como você tá, se vier uma anemia, por conta da perca excessiva de sangue, vai ficar muito difícil para a gente operar’. Falei ‘pode tirar o meu útero’”.

Simone Mendes concluiu a entrevista ponderando de que a “profecia” da sua vida era ter dois filhos – a artista ainda é mãe de Henry, que tem 9 anos –, mas caso pense em ter um terceiro pode optar por adotar, embora nunca tenha conversado com o marido a respeito do assunto.

A adenomiose, de acordo com a Dra. Nilka Fernandes Donadio, ginecologista, é uma doença benigna, caracterizada pela invasão do endométrio no miométrio. Ao final do ciclo menstrual, não ocorrendo a gravidez, esse tecido involui e começa a descolar do útero, se exteriorizando, o que nada mais é do que a menstruação. Quando esse tecido endometrial invade a musculatura uterina, que é a camada mais externa do útero, temos o quadro chamado de adenomiose.