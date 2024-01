Sistema público de comunicação do Acre chega a mais de 700 comunidades isoladas, diz secretária

Há dois anos, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2021, a jornalista Nayara Maria Pessoa Lessa assumia como a nova secretária de Comunicação do Estado do Acre (Secom). Ela já atuava na pasta desde o início da gestão do governador Gladson Cameli (Progressistas), em 2019, mas inicialmente como diretora de Jornalismo. Lessa assumiu a titularidade da pasta após a breve passagem de Rutembergue Crispim no cargo. De lá pra cá se fortaleceu no papel e construiu uma relação sólida de parceria com o governador do estado.

Porém, cuidar de uma pasta cujo principal objetivo é informar e zelar pela imagem do Governo e do governador, não é nada fácil. Mesmo tendo como “produto” o governador mais popular da história do Acre, como já indicaram as pesquisas de aprovação do governo e as duas eleições vencidas no 1º turno.

Ao ContilNet, Nayara conceceu uma entrevista exclusiva em que fala sobre as dores e delícias de cuidar de uma pasta primordial para o sucesso do Governo Cameli, político ao qual ela classifica como “comunicador nato”.

“Cuidar dessa comunicação institucional, de uma secretaria tão estratégica é um desafio diário, porque além de ter que gerenciar todo o corpo técnico, toda a equipe, parte administrativa, a gente tem como foco principal a qualidade técnica, a qualidade dos nossos produtos. E a população é o nosso principal cliente, então a informação é para eles e a gente precisa moldar as notícias para alcançar todos os níveis de públicos da população. É um desafio diário, mas a gente está trabalhando para dar continuidade nos avanços que nós já temos e também para vencer aqueles desafios que a gente ainda considera como um empecilho em alguns aspectos”, inicia a secretária.

Segundo Nayara, o governador Gladson Cameli é uma pessoa exigente, ao mesmo tempo em que auxilia o trabalho da comunicação. “Ele é exigente, ele é um comunicador nato, ele tem um relacionamento muito próximo com vários jornalistas, né? Então ele é exigente em tudo que envolva o povo, ele quer uma brevidade no envio dessas informações. Se ele vai anunciar um concurso, se ele vai anunciar uma obra, ele faz questão de estar envolvido, de anunciar isso, de que essa programação esteja nas rádios, que é um veículo que no interior é muito forte”.

Papel da Secom

“A Secom tem como missão levar as informações de governo para a população, e se em algum momento a população não souber de determinada informação, então a gente não tá exercendo o nosso papel como deveria”.

Desafios

“Hoje o Sistema Público de Comunicação conta com um portfólio gigante de produtos. E o nosso desafio com certeza é, independente do grande volume de ações do governo, ter a missão de moldar a notícia para a Agência de Notícias, para a rede social, institucional, para as rádios públicas e também no formato de vídeos institucionais. São vários formatos da mesma notícia. Por exemplo, hoje o Acre conta com 703 comunidades isoladas que têm o alcance das nossas rádios do sistema público. Então, o modo que eu levo a notícia é por essas rádios. Não é o mesmo modo que a gente informa por meio do site da Agência de Notícias, que é onde as pessoas que têm um acesso mais rápido, tem wi-fi, tem a internet, geralmente lêem essas notícias pelo celular. Então são formatos diferentes e aí o nosso desafio é um desafio diário, e que a gente vem tentando superar isso, vencer esse desafio a cada dia”.

Rapidez na informação

“Imediatismo é o nome dele [Gladson], ele zela muito por esse imediatismo, seja um anúncio do governo, uma informação, ele faz muita questão que isso seja anunciado imediatamente e muitas vezes a gente grava com ele antecipadamente esses pronunciamentos oficiais, é algo que ele gosta muito, que ele valoriza e é algo que a gente também se inspira e gosta muito nele. Ter um corpo técnico de profissionais, com certeza é um dos principais elementos para poder ter esse material de qualidade, poder entregar esse imediatismo”.

Redes sociais

“O nosso governador, ele tem uma rede social muito ativa, ele tem total autonomia em várias postagens de produzir seus próprios vídeos, ele gosta muito do estilo vídeo selfie, principalmente na sugestão de conteúdos, então às vezes ele sugere, manda mensagem, manda áudio, diz: ‘Olha, o que que vocês acham disso aqui na minha rede? Eu tô mandando essa foto, eu encontrei fulano, então eu gostei muito, então eu vou postar na minha rede’. Então ele tem essa autonomia para publicar alguns materiais que ele considera relevante, esse é um trabalho que é realizado muito em conjunto com ele, porque ele precisa se sentir representado, as pessoas que seguem ele precisam sentir que de fato ele tá acompanhando, realmente é ele que tá postando esse material”.

Alcance

“Fiz aqui uma conta rápida e a gente tem um total de 300 mil seguidores e um alcance de quase 900 mil pessoas nas contas do governador no Instagram e Facebook. Uma novidade recente é que o governador, desde a campanha, criou uma conta no TikTok para ele, e nessa conta ele já tem 24 mil seguidores. É um alcance bem legal, é um público bem jovem, e a gente tem recebido um retorno muito positivo dessa conta dele no TikTok. É um trabalho de muita responsabilidade, mas que a gente gosta muito de trabalhar com essas novas mídias. A gente está sempre pesquisando novas ideias, as trends para a gente poder usar nessas redes também.

Agora falando um pouco das redes sociais do Governo, institucionais, somando todas as nossas redes do Governo, nós temos um alcance de 787 mil usuários, esse é o nosso alcance com as redes do Governo no Instagram, Facebook e o X, o antigo twitter. Na soma geral esse alcance que nós temos é muito grande. Já o total de seguidores nessas redes é de 157.444, isso sem contar com as 30 redes de secretarias. É importante frisar que esse é um alcance orgânico, não é tráfego pago, nem na conta do governador e muito menos na conta de Governo. A gente não tem verba de mídia suficiente para isso. Então, todo esse alcance é um alcance orgânico”.

Identidade Visual

“Outra coisa importante de frisar é o trabalho de unificação das redes e também da identidade visual, que foi um trabalho que foi feito agora nessa gestão. Então, qualquer pessoa que entra em qualquer rede do Governo, ela facilmente tem essa identificação de saber que ali é uma rede do governo. A gente tem o manual do uso da marca, em que todas as secretarias, na publicação de vídeos, de cards, seguem uma identidade visual, para poder exatamente repassar essa imagem de Governo sólido e unido. Qualquer rede que você entra, de qualquer secretaria ou autarquia, tem essa identidade visual casada com a identidade visual do governo”.

Gestão de crise

“A gente precisa analisar dois pontos: se a crise está relacionada diretamente à imagem dele ou a questão de governo. Essas questões relacionadas diretamente ao nome dele, ele conta com a banca de advogados, especialistas, que eles produzem uma nota. Essa banca de advogados tem sua assessoria própria, então essa banca produz uma nota e no máximo o que a gente faz é distribuir essa nota para os veículos que nos procuram. Nesses casos o imediatismo também é o ponto-chave, a imprensa precisa ter essa resposta, esse retorno, e é impossível numa crise relacionada ao nome dele a imprensa não nos procurar, a imprensa nos procura, e a gente responde com base nessas informações que a gente repassa, nessas informações que são repassadas pela banca de advogados.

Também nas crises relacionadas ao Governo, que não são diretamente ligadas ao governador, nunca o silêncio é a resposta do Governo do Acre, seja um questionamento positivo ou negativo. A gente prioriza muito essa resposta para a imprensa, a imprensa ter essa informação do outro lado, do lado do Governo. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente e tem sido uma prioridade nas diversas crises que a gente já passou, a gente procura dar essa máxima agilidade possível. Na pandemia, montamos um boletim diário, agora, na questão da seca extrema, nós também montamos um boletim semanal com as principais informações, quando teve a crise no presídio, a gente montou um gabinete de crise em que nós enviávamos boletins a cada duas horas, pelo menos, para a imprensa, com atualizações, informações e realização de coletiva”.

Mudança de rumo

“É importante falar também que a Secom, alguns anos atrás, ela funcionava como uma espécie de assessoria de comunicação do governador, e é uma coisa que teve uma revolução agora nessa gestão. Desde que o governador assumiu em 2019, a gente passou a unificar vários trabalhos e também contou com a criação de alguns setores, por exemplo, hoje a gente tem um setor aqui de publicidade, onde são produzidos diversos vídeos institucionais que a gente usa nas nossas redes e também nos eventos, nós temos um setor de marketing digital que a gente conta com uma equipe de mais de 18 pessoas, a gente conta com essa equipe que cuida especificamente das redes sociais, com publicação e produção de cards, materiais gráficos, reels e diversas outras demandas. E dentro desse setor de marketing, a gente tem a transmissão digital. Então todos os eventos que têm necessidade de transmissão, a gente conta com esse setor agora, com equipamentos próprios da Secom, e a gente faz a transmissão dos eventos. Esse setor de marketing também cuida da identidade visual do estado como um todo, então nós criamos diversas marcas, como a marca do Pronto Socorro, a marca do Detran, a marca do Deracre, a marca do Procon, da Fundação de Cultura, foram criadas diversas marcas. Esse trabalho, anteriormente, ele era feito pela agência de publicidade contratada. Mas quando o governador Gladisson assumiu, ele cortou uma parte dessa verba para poder investir em outros setores do Governo, e aí a gente criou esse departamento e a gente cuida desses materiais. Além da Agência de Notícias, que já existia e a gente deu continuidade a esse projeto, que hoje conta com uma equipe de mais de 20 jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, que cobrem os diversos eventos do Governo como um todo. A gente conta também com as assessorias das secretarias, em que eles nos enviam os materiais, publicam as matérias na Agência de Notícias e a gente distribui para a imprensa”.

Investimentos

“Quando a gente fala que esse é o governo que mais tem investido em comunicação, é porque, de fato, ele tem investido. E quando a gente fala em investir em comunicação, não é simplesmente investir em dinheiro para a mídia, mas principalmente no investimento nos equipamentos e nas pessoas. Hoje o Estado possui nove rádios distribuídas no interior, cinco a gente já reformou, e agora, para esse próximo ano, a gente tem o projeto de reformar as outras quatro que faltam, que é a Rádio Difusora aqui em Rio Branco, Rádio Aldeia de Rio Branco, Xapuri e Brasileia. As outras rádios do interior, em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, todas elas já foram reformadas. É uma vitória dessa gestão, porque no interior o rádio ainda é o principal veículo de comunicação. Então houve esse investimento na estrutura física, estrutura tecnológica, compra de novos transmissores para que o alcance e a qualidade do sinal seja ainda melhor. Mais recentemente, a gente teve a reforma da sede da Secom, que era um prédio bem antigo, bem deteriorado, e hoje esse prédio contou com uma reforma bem ampla, troca de piso, portas, forro. O prédio é uma casa nova para a Secretaria de Comunicação. Inclusive, o governador ainda vem fazer a entrega, a inauguração oficial”.