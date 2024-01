Sobrevivente relembra acidente aéreo nos Andes que o fez comer carne humana

“Todos nós temos a nossa cordilheira”, disse Canessa em diálogo com a AFP. “E há muitas pessoas que estão subindo a montanha agora. Devemos dizer-lhes para não desanimarem, para continuarem ”, acrescentou.

Nas últimas décadas, o episódio foi recontado em diferentes produções audiovisuais e literárias. Em 1993, o filme “Vivos”, com o astro Ethan Hawke no elenco, alcançou milhões de espectadores no mundo todo.