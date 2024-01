Sócia de Virgínia tenta “driblar” assessora da influencer; Entenda!

Virgína Fonseca é um fenômeno nas redes sociais. Além de acumular mais de 40 milhões de seguidores só no Instagram, a influenciadora também conta com mais de dois milhões de internautas seguindo a página de sua marca WePink, lançada junto com a sócia Samara Pink. Sem contar o alto faturamento que a empresa acumula.

Mas se na frente das câmeras tudo são flores, por atrás as coisas não são tão bem assim. Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos, soube que Samara, sócia de Virgínia, não se dá bem com a assessora de imprensa da influencer.

O resultado? Uma outra empresa foi contratada para fazer a relação da marca com a imprensa.

Até aí tudo bem. Mas, ainda segundo os amiguinhos dessa coluna revelaram, Samara Pink tomou uma atitude para tentar “driblar” a assessora da amiga, que está sempre em cima para cuidar da imagem da mãe de Maria Flor e Maria Alice.

Para isso, dois grupos sobre a assessoria da marca teriam sido criados: um “fake” com a assessora de Virgínia Fonseca e outro real, sem a profissional. A ação teria sido feita para que a equipe pudesse tomar decisões sem que a moça ficasse sabendo. Vixe..

Os passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos também que Virgínia não está por dentro desse “drible” de grupos e que acredita que sua assessora esteja por dentro de tudo que diz respeito à sua imagem.

Os bastidores da relação entre Hariany e Virgínia Fonseca

Há algum tempo internautas já vêm especulando sobre uma falta de afinidade entre as noras de Leonardo, Virgínia Fonseca e Hariany Almeida. As duas se relacionam com os filhos do sertanejo, Zé Felipe e Matheus Vargas, respectivamente, e passaram uma temporada na fazenda do cantor.

Apesar de Hariany ter tentado, recentemente, disfarçar um suposto climão com a influenciadora, a coluna Fábia Oliveira descobriu que os bastidores dessa relação é bem pior do que internautas podem imaginar. Isso porque, segundo fontes, as duas, de fato, não possuem nem um pingo de afinidade e mal se falam quando estão em família.

Ainda de acordo com fontes da coluna, a namorada de Matheus Vargas chega a ficar deslocada nos encontros familiares, enquanto a mãe de Maria Alice e Maria Flor toma conta de tudo. O que parece, segundo o que passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos, é que Virgínia tem um certo receio de Hariany acabar tomando o espaço dela na família. Vixe!

Tal situação estaria, inclusive, tornando a relação entre a ex-BBB com os demais membros da família cada vez mais difícil. Segundo os amiguinhos da coluna, a única pessoa que realmente se dá bem com Hariany é Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, filho mais velho de Leonardo.

A “exclusão” de Hariany dentro da família estaria tanto, que até funcionários já teriam percebido a falta de afinidade entre as duas. Nessa, quem também acabou deslocado foi o próprio Matheus Vargas, já que ele tem feito questão de ficar ao lado da namorada todo o tempo.

Outro motivo para a falta de afinidade entre Virgínia Fonseca e Hariany seria um ex comum entre as duas: Rezende. Isso porque a esposa de Zé Felipe já namorou o influenciador e a ex-BBB também já ficou com o rapaz. Isso estaria implicando também na não proximidade entre as duas, por conta da mãe das Marias.

A coluna Fábia Oliveira soube também que até uma música de Zé Felipe virou motivo para ficar um climão entre Virgínia Fonseca e Hariany Almeida. Segundo fontes, a esposa do sertanejo teria ficado bem revoltada após a namorada de Matheus Vargas não realizar a dancinha da nova música do marido.

Em contrapartida, a ex-BBB surgiu dançando uma outra canção, o que deixou Virgínia irada. A situação teria ficado tão pesada que a influenciadora já estava até virando a cara para Hariany. Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, teria até dado um toque na nora para tentar amenizar o climão.