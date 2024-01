Soluções de acessibilidade: 5 motivos para investir

Promover acessibilidade digital vai muito além de inclusão social ou de cumprir a lei. A Era Digital trouxe consigo um fácil acesso à competição. Com mais possibilidades de compra e consumo, o cliente está cada vez mais exigente e apoiando marcas com as quais ele concorda. E é aí que entram as soluções de acessibilidade digital.

Além de ser o correto, com a acessibilidade digital as empresas conseguem alcançar um quarto da população brasileira, que possui algum tipo de deficiência. Ainda conseguem ficar à frente da maior parte dos sites brasileiros, uma vez que 0,46% dos sites não estão em conformidade com os padrões de acessibilidade mundiais.

Mas é importante saber que a acessibilidade digital não se limita apenas a sites da web. Ela engloba aplicativos móveis, documentos digitais e outras tecnologias digitais.

Para ser colocada em prática, são implementados padrões, diretrizes e práticas recomendadas. As mais seguidas mundialmente são as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG). Com elas, é possível garantir que plataformas digitais sejam acessíveis a todos.

Os benefícios de investir em acessibilidade digital são inúmeros. Aqui você vai conhecer os principais.

Porque uma empresa deve investir em acessibilidade digital?

Existem vários motivos para que uma empresa invista em acessibilidade digital e se destaque no mercado brasileiro. Além de ser uma obrigação e exigência legal, é uma forma de investir em uma nova perspectiva no futuro.

A acessibilidade digital tem um poder transformador na vida das pessoas. Empresas que pensam nisso conseguem não só cumprir sua responsabilidade social, mas tornam-se referência no setor e estão muito mais alinhadas ao que a sociedade espera delas.

Por isso, veja os 5 principais motivos para investir em acessibilidade digital.

1. É Lei

A Lei Brasileira de Inclusão exige que toda plataforma digital – seja site, documento ou aplicativo – seja acessível a todos os usuários, independente da habilidade.

Ela entrou em vigor em 2015 e é considerada o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apesar da robustez dessa legislação, a acessibilidade no Brasil ainda enfrenta desafios significativos.

2. Compromisso com o social

Pode parecer utópico, mas é real. investir em acessibilidade é contribuir para um mundo mais equitativo. É uma forma de proporcionar oportunidades a todas as pessoas. Além disso, é um trunfo importante para empresas, uma vez que a acessibilidade está diretamente relacionada ao pilar S (social) do ESG.

Trata-se de engajar, dar autonomia, dignidade humana em toda a cadeia da empresa.

3. Melhora na reputação da marca

Empresas socialmente responsáveis possuem reputação consolidada no mercado. Uma pesquisa da Accenture mostra que cerca de 62% das pessoas gostam de consumir marcas engajadas em causas sociais e 47% evitam compras de empresas com as quais se decepcionaram com a conduta.

4. Melhoria no SEO

Os algoritmos dos motores de busca estão pensando no que o usuário quer e na experiência que ele tem a todo o momento. Com as práticas de acessibilidade digital, é possível aprimorar a experiência de todos os usuários no site e ainda incluir palavras-chave em locais estratégicos, como os textos alternativos de imagem. Tente e veja o resultado.

Práticas recomendadas de SEO e as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) complementam-se, fazendo com que os mecanismos de busca reconheçam e valorizem sites acessíveis.

5. Crescimento de novos usuários

Por último, mas não menos importante, é uma forma de ampliar o público alvo de uma empresa. Pessoas diversas aumentam a base de consumidores e defensores da marca. Isso vai otimizar a comunicação e abrir caminhos antes nunca imaginados.

Por isso e por tantos outros motivos, investir na acessibilidade digital vai transformar o seu negócio.