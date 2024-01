Stephen Hawking é acusado de participar de orgia com adolescentes

Nessa quarta-feira (3/1), a Justiça dos Estados Unidos divulgou os primeiros nomes da lista de 187 pessoas que teriam alguma relação com o empresário Jeffrey Epstein. Morto em 2019, o magnata comandava um complexo esquema de exploração sexual de menores de 18 anos. Entre os nomes que chamaram a atenção está o do físico teórico Stephen Hawking.

A documentação do processo judicial mostra que Epstein se esforçava para desacretidar a acusação de Virgínia Giuffre, que o havia acusado de ter abusado dela, sobre o cientista. Segundo ela, em uma das visitas à ilha do empresário, na costa de St. Thomas (EUA), Hawking teria participado de uma orgia com adolescentes.

Para mitigar a denúncia, o bilionário até mesmo oferecia recompensa a pessoas próxima à mulher que provassem que a alegação era falsa.

“Você pode recompensar qualquer amigo, conhecido ou família de Virginia que se apresente e ajude a provar que suas alegações são falsas. O mais forte é o jantar de Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia de menores”, escreveu Epstein em um e-mail à Ghislaine Maxwell, cúmplice e esposa dele.

O cientista visitou a ilha em 2006, durante uma conferência sobre gravidade financiada pelo bilionário. Fotos do evento mostram o físico em um churrasco, meses antes de as acusações de crimes sexuais com menores eclodirem contra Epistem.

Hawking faleceu em 2018, aos 76 anos, e é conhecido mundialmente por contribuições para a física teórica, especialmente em relação à natureza dos buracos negros e à teoria do universo. Ele sofria de complicações causadas por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa do sistema nervoso que afeta os neurônios motores e acabou por paralisar o cientista.

Repercussão

Até o momento, a Justiça dos EUA não deu mais detalhes sobre a ligação de Hawking com Epstein. No entanto, nas redes sociais, os usuários levantaram questionamento acerca da relação do cientista com o magnata. Alguns usuários, porém, zombaram da situação, em alguns memes. Confira:

