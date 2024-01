Neste sábado (6/1), rumores de que Tati Quebra Barraco teria sido presa na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, circularam na web, deixando os fãs da funkeira preocupados. “É muita loucura, gente! Que doideira!”, disse a MC num vídeo publicado em seu Instagram.

De acordo com as informações enviadas no aplicativo de mensagens, a ex-Fazenda havia sido detida em sua residência, com 10 homens que estariam intocados e armados no local, rodeados de pistolas e fuzis. No compartilhamento, um alerta de que a pessoa que enviou aguardava “mais informações”.