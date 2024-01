Taxista do Ceará chama Hildebrando Pascoal de ídolo: “Se ele se candidatar aqui, não perde”

Durante uma corrida em Fortaleza, capital do Ceará, a jornalista do ContilNet, Wania Pinheiro, encontrou um taxista que se diz fã número 1 de um acreano envolvido em polêmicas no Acre: Hildebrando Pascoal.

O taxista, Mairlton Lima, disse que apesar de ainda não ter conhecido o deputado, a fama de Hildebrando é conhecida não só no Ceará, mas no país todo.

“Aqui acolá eu pego corrida com gente do Acre e sei da história dele. O Brasil precisa de homem que nem ele. Aqui ele é bem-vindo. Se ele fosse candidato aqui ele não perdia uma eleição. Aqui de 100%, 80% é a favor dele”, garantiu o taxista.

Ainda na conversa, o taxista declarou que sonha em conhecer o acreano e mandou um recado: “Que Deus dê muita paz, saúde a ele, que é disso que ele precisa”.

Veja o vídeo do depoimento do taxista ao ContilNet: