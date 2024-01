Tempestade solar atingirá a Terra nesta segunda e pode provocar interrupção de GPS e rádio

Uma nova tempestade geomagnética vai atingir a Terra ainda hoje, segunda-feira, quando uma nuvem de plasma solar vai atingir a atmosfera do nosso planeta. A ejeção de massa coronal aconteceu neste domingo, quando um “pedaço do sol” foi cuspido na direção da Terra.

“Acerto direto! Um impressionante lançamento de #tempestade solar na zona de ataque à Terra significa uma nova chance para #aurora ao meio-dia de 22 de janeiro. Poderíamos ver um G2-G3 com este se o campo magnético da tempestade estiver orientado corretamente. Rádio amador & #GPS usuários, esperem interrupções no lado noturno da Terra”, postou a física meteorológica espacial Tamitha Skov no X.

We have one, if not two #solarstorms headed for Earth today! The first launched near Region 3555. It is expected to hit early to midday January 22. The second is a side-swiping storm launched near 3559. It may give us a glancing blow January 23. Also, an unstable filament is in… pic.twitter.com/Iwe744c5xe

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) January 21, 2024