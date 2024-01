Terra atinge ponto mais próximo do Sol nesta terça-feira

Nesta terça-feira (2/1), a Terra estará 3% mais próxima do Sol durante o período conhecido como “periélio”, de acordo com o site americano EarthSky.

Devido ao formato não perfeitamente circular da Terra, o planeta acaba se aproximando e se afastando do Sol conforme gira ao redor da estrela, causando esse fenômeno. Na quarta-feira (3/1), a Terra estará a cerca de 147 milhões de quilômetros de distância do Sol, cinco quilômetros a menos que o período em que a distância entre os astros é maior, o “afélio”. A diantância média entre os corpos celestes é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros.

Isso significa que o Sol deve parecer um pouco maior durante esses dias. O fenômeno ocorre todos os anos, sempre no início de janeiro, quando é verão no Hemisfério Sul.

Como a órbita da Terra não segue o calendário perfeitamente, as datas específicas variam de ano para ano. No Brasil, em 2 de janeiro, às 21:38, deve ser o ponto máximo de proximidade que ocorrerá neste ano.

Segundo astrônomos e matemáticos, as datas do periélio e do afélio mudam um dia a cada 58 anos, podendo variar até dois dias de um ano para outro, no curto prazo.

Estima-se que daqui a mais de 4 mil anos, o periélio deve coincidir com o equinócio de março – data em que o dia e a noite têm duração igual, de 12 horas.