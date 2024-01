Terremoto? Rio-branquenses relatam sentir tremor na capital: ‘Pensei que era labirintite’

Internautas relataram na manhã desta terça-feira (9), nas redes sociais, terem sentido um tremor em alguns pontos de Rio Branco.

O primeiro relato foi publicado na página do Instagram do Clickac. “Oi, aqui no Bosque sentimos o prédio 3x alguns segundos. Será que alguém mais sentiu? Será que foi terremoto? Você sabe alguma informação sobre isso”, diz a mensagem publicada pela página.

Nos comentários, outros internautas disseram também ter sentido tremores em diferentes pontos da capital acreana.

“No Esperança também. Aqui na Sobral também. Pensei que fosse minha labirintite novamente. Eu senti na minha cada também”, disseram algumas pessoas.

Até o momento não foi relatado nenhum terremoto no estado ou em países vizinhos. Aguardando mais informações.