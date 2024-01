“Turma da Mônica Jovem” e “Mergulho Noturno” são as estreias da semana no cinema de Rio Branco

Mais dois filmes chegam às telas do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (18). Os longas “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” e “Mergulho Noturno” são as diferentes opções para quem busca um bom entretenimento. Além disso, também está disponível a pré-venda para o filme “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão”.

Baseado nos quadrinhos clássicos de Maurício de Sousa, “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” apresenta uma nova aventura do grupo de amigos. Em uma nova escola e agora no ensino médio, o primeiro dia de aula já reservava uma surpresa. A turma decide então se unir em uma missão para tentar salvar o Museu do Limoeiro que será leiloado.

Já no longa “Mergulho Noturno”, o ex-jogador de beisebol Ray Waller (Wyatt Russell) teve que se aposentar devido a uma doença degenerativa. Ele decide se mudar com a esposa e os filhos para uma casa nova. Porém, eles não imaginam que a residência esconde um tenebroso e malévolo segredo que pode colocar todos em perigo.

Pré-venda

O filme brasileiro “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão” chega às telas dos cinemas no dia 25 de janeiro, mas já está disponível a pré-venda dos ingressos no Cine Araújo. No longa, o herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão para proteger todos, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. Porém, após uma tragédia, ele precisará amadurecer e sair em uma grande missão.

Os filmes “Minha Irmã e Eu”, “Aquaman 2: O Reino Perdido”, “Wonka”, “Wish: O Poder dos Desejos”, “Mamonas Assassinas: O Filme”, “Patos!”, “Beekeeper: Rede de Vingança” e “Meninas Malvadas: O Musical” também continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

