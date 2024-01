TV transmite programa especial sobre as investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro

O Programa IP (Interesse Público), transmitido pelo Ministério Público Federal (MPF) na TV Justiça, através do canal MPF, no YouTube, a partir das 19 horas (horário Acre) nesta sexta-feira (5), fará um balanço das investigações da Procuradoria Geral da República, Polícia Federal e outros órgãos sobre os os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O programa será transmitido às vésperas do primeiro aniversário do episódio que paralisou o Brasil em 8 de janeiro de 2023.

O programa traz entrevista com o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que coordenou, até meados de dezembro de 2023, o grupo de trabalho formado por procuradores e servidores do MPF que trabalharam em um mutirão histórico para traçar estratégias capazes de promover uma maior agilidade às ações movidas pela instituição.

Outras três reportagens contam detalhes sobre a apuração desses crimes e a punição dos responsáveis, que geraram, até o momento, mais de 1.400 denúncias e 30 condenações, além de acordos de não persecução penal, que podem ser feitos quando o crime tem pena mínima inferior a 4 anos.

O programa Interesse Público é transmitido em âmbito nacional pela TV Justiça às sextas-feiras, a partir das 20h, com reprise aos domingos, às 17h30, além de outros dias durante a semana. O programa também é transmitido por 30 emissoras parceiras em diferentes estados do Brasil: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Para quem preferir assistir online, o programa está disponível no site da TV Justiça, além das reportagens serem acessíveis no Canal MPF no YouTube. O Interesse Público é uma revista eletrônica produzida semanalmente pelo Sistema Nacional de Comunicação do Ministério Público Federal em colaboração com a Set Produções.