UFC retira a maconha da lista de substâncias proibidas do seu programa antidoping

A nova Política Antidoping do UFC entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2023, com algumas novidades em relação ao que vinha sendo feito pela USADA (agência antidoping dos EUA), antiga parceira da companhia liderada por Dana White no programa. Uma das mudanças que mais chama a atenção no comunicado oficial divulgado pela organização diz respeito à retirada da maconha (Cannabis sativa) da lista de substâncias proibidas.

A mudança segue uma tendência vista nos últimos tempos. Como não existe comprovação científica de que o uso da maconha sirva para aumentar o desempenho dos atletas ou mascarar a utilização de PED’s (drogas de aumento de performance), algumas modalidades e órgãos reguladores já estudam extinguir as punições a atletas flagrados com a substância no organismo em testes antidoping, como fez o próprio UFC.

“O objetivo do UFC para a Política Antidoping é ser o melhor, mais eficaz e mais progressivo programa antidoping em todos os esportes profissionais. O UFC está orgulhoso dos avanços que fizemos com nosso programa antidoping nos últimos oito anos e continuaremos a manter um programa de testes de drogas administrado de forma independente, que garante que todos os atletas do UFC estejam competindo em circunstâncias justas e iguais”, afirmou Hunter Campbell, diretor de negócios do UFC.

Configuração do novo programa antidoping do UFC

Com o fim da parceria entre USADA e UFC, a gestão do programa antidoping da companhia passou a ter uma nova configuração. Agora, as coletas dos exames ficam sob responsabilidade da Drug Free Sport International (DFSI), ou uma de suas afiliadas contratadas. Já a analise dos testes ficará a cargo do Laboratório de Testes de Medicina Esportiva e Pesquisa (SMRTL), credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

Por sua vez, a Combat Sports Anti-Doping (CSAD) é o órgão que administra o novo programa antidoping do Ultimate, incluindo o que diz respeito às decisões sobre sanções. Todos os detalhes sobre o tema, assim como informações adicionais, podem ser encontrados no novo site do Programa Antidoping do UFC.