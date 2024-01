Um dos detentos mortos durante briga na FOC era do Ceará e estava preso desde 2009 no Acre

Uma briga no Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, nesta sexta-feira (26), resultou na morte de dois detentos. Um deles, Antônio Gedenilson Simplicio Moto, era natural do município de Trairi, interior do Ceará.

Ele estava preso no FOC desde 2009, condenado pelo crime de furto qualificado. O segundo detento morto foi Diego Lopes Nascimento. Ele cumpria pena desde 2020 por roubo majorado.

“A situação foi contida pelos policiais penais que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atendimento aos presos Antônio Gedenilson Simplício e Diego Lopes do Nascimento. No entanto, tais detentos não resistiram aos ferimentos e morreram. A Polícia Civil investiga o crime”, explicou o Iapen em nota.

O Iapen também informou que, durante o fato trágico, foi registrada uma fuga na Unidade de Recolhimento Provisório (URP).

“O preso Kennedy da Silva Melo, que tinha portaria para trabalhar dentro da unidade, foi jogar o lixo da cozinha ao fundo do prédio e aproveitou a oportunidade para pular o muro do fundo do presídio. A segurança segue nas buscas pelo foragido”, concluiu.