Morre uma das quatro vítimas de acidente grave na BR-317; jovem tinha 25 anos

O colono Mikael Oliveira da Silva, de 25 anos, uma das vítimas envolvidas no acidente em que uma motocicleta atropelou duas pessoas que caminhavam na BR-317, Estrada do Pacífico, na noite da segunda-feira (15), na saída de Brasiléia, não resistiu aos ferimentos e morreu horas após o acontecido.

Segundo informações, Mikael pilotava a motocicleta com sua companheira, na garupa, Maria Chaila Souza de Almeida, de apenas 20 anos, seguindo para sua casa, quando foi encandeado por um carro que seguia na direção contrária.

Mikael então só percebeu a presença dos pedestres quando já estava muito perto, atropelando-os. Os dois estavam indo para um centro de recuperação para dependentes químicos, a poucos quilômetros do local.

SAIBA MAIS: Acidente na estrada do Pacífico deixa quatro pessoas gravemente feridas em Brasiléia

O condutor da moto sofreu uma fratura na base do crânio, além de hemorragia interna, e uma fratura no braço esquerdo. O acidente aconteceu por volta das 19h40, próximo às 23h, Mikael morreu.

Outras vítimas, Maria Chaila e um adolescente de 15 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados para a observação do Hospital Raimundo Chaar. Já o terceiro envolvido no atropelamento, Sandy Junior Nascimento da Silva, foi entubado, não se tem informações sobre o atual estado de saúde do paciente.