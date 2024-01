Universidade Federal do Acre divulga 40 vagas para Pós-Graduação em Gestão Escolar; saiba mais

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) e do Centro de Educação Letras e Artes (Cela), tornou público na última semana abertura de processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar.

Com 40 vagas, o curso de especialização em Gestão Escolar terá uma carga horária total de 405 horas, equivalentes a 27 créditos, distribuídos ao longo de um período mínimo de 12 meses e máximo de 14 meses. Este intervalo abarca não apenas a conclusão dos créditos, mas também a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), elemento crucial para a obtenção do diploma.

O local escolhido para a oferta do curso é o município de Epitaciolândia, interior do Acre (AC). A iniciativa contempla um público específico, reservando 40 vagas para servidores da Secretaria Municipal de Educação de Epitaciolândia. Esta ação estratégica visa fortalecer o corpo docente local, capacitando profissionais que desempenham funções cruciais no sistema educacional.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher a Ficha de Inscrição online, exclusivamente através da página destinada a este Edital, disponível em https://sistemas.ufac.br/posgraduacao/