Universidade Federal do Acre oferta 21 vagas para mestrado e doutorado em Ciência Animal

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental (PPGESPA), nível doutorado e mestrado em Ciência Animal, para preenchimento para matrícula no ano letivo de 2024.

Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica http://www2.ufac.br/ppgespa e pelo e-mail [email protected]. O edital se encontra no endereço do primeiro link grifado acima.

No doutorado são oferecidas nove vagas, sendo que seis em Ampla Concorrência (AC) e três em Política de Ações Afirmativas (PPA). Dentro das vagas destinadas à PPA, 2 serão reservadas para pessoas pretas, indígenas e/ou quilombolas, bem como para pessoas transgêneras. Adicionalmente, 1 vaga será exclusivamente destinada a pessoa com deficiência (PCD). Já no mestrado a instituição oferece 12 vagas, sendo 08 vagas para Ampla Concorrência (AC), e 04 destinadas à PPA.

As inscrições serão realizadas no período de 17/01/2024 a 31/01/2024 até às 23h59min (horário local do Acre), através do email: [email protected]. Os candidatos inscritos que não enviarem os documentos comprobatórios até o horário e data estabelecidos estarão automaticamente excluídos do certame.