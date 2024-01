Vagas, datas, salários: saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado

O governo federal lançou, nessa quarta-feira (10/1), oito editais para o Concurso Público Nacional Unificado, o chamado Enem dos Concursos, que ofertará mais de 6 mil vagas para novos servidores. No total, 21 órgãos da administração pública federal aderiram à iniciativa. Os salários chegam a R$ 22,9 mil.

A Fundação Cesgranrio será a banca responsável pela organização do certame. A aplicação das provas ocorrerá em 5 de maio, em 220 municípios espalhados pelo país.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou detalhes sobre o cronograma, a aplicação das provas, as taxas de inscrição, a reserva de vagas, além dos cargos e a remuneração.

Vagas

São 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal. As oportunidades estão divididas em oito blocos temáticos, organizados por área de atuação. Cada parte tem um edital específico.

As vagas são para nível médio e superior. Em relação às políticas afirmativas, 5% do total das vagas de cada um dos cargos serão reservados para pessoas com deficiência; e 20%, a candidatos negros. Além disso, 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) serão destinadas para candidatos de origem indígena.

Veja os editais por bloco temático:

Salários

Os salários iniciais para os aprovados no Concurso Nacional Unificado variam de R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71. A maior remuneração é para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, para quem tem certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em qualquer graduação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições começam a partir das 10h de 19 de janeiro e vão até as 23h59 de 9 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas na página do MGI dedicada ao concurso unificado, e o candidato precisa ter conta no gov.br.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar o bloco temático ao qual deseja concorrer, o cargo e a especialidade, indicando a ordem de preferência.

O valor das taxas de inscrição é de R$ 60, para vagas de nível médio, e R$ 90, para nível superior.

Têm direito à isenção os candidatos que se encaixam nos seguintes casos:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

seja ou tenha sido bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni)

seja ou tenha sido financiado pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)

doadores de medula óssea

Provas

As provas serão aplicadas em 220 municípios de todo o Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo MGI, serão mais 5 mil locais de aplicação e 77 mil salas.

A aplicação das provas, marcada para 5 de maio, será dividida em dois turnos: matutino e vespertino.

O primeiro terá 2h30 de duração e será destinado à aplicação das provas objetivas de conhecimentos gerais, que totalizam 20 questões, e da prova discursiva, para cargos de nível superior. No caso do nível médio, serão aplicadas as provas objetivas e uma redação.

Já o turno vespertino, com 3h30 de duração, terá provas de conhecimentos específicos, para nível superior — com 50 questões — e provas objetivas para nível médio — 40 questões.

Cronograma