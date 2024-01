Vaguinho Santos comanda tático e define Rio Branco para amistoso

O técnico Vaguinho Santos comanda um treino tático na tarde desta sexta, 26, a partir das 15h30, no José de Melo, e vai definir os titulares do Rio Branco para o amistoso contra o Galvez. A partida vai ser disputada neste sábado, 27, a partir das 15h30, no José de Melo.

“Quero uma equipe organizada e trabalhando como estamos fazendo nos treinamentos. Vamos testar as variações táticas para podermos chegarmos bem preparados nas competições”, comentou o treinador.

Três atacantes

O elenco do Rio Branco participou de um treino coletivo nessa quinta, 25, no José de Melo, e Vaguinho Santos montou o ataque com Vitinho, Robert e Carrapeta. Contudo, o treinador ainda não definiu o esquema tático para iniciar o amistoso.

Goleiro contratado

A diretoria do Estrelão fechou a contratação do goleiro Arthur Bruno. O atleta vem do futebol do Ceará e desembarca em Rio Branco no início da próxima semana.