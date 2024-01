Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do BBB24

Vanessa seguiu desabafando e caiu no choro no choro ao frisar que sempre sofreu pressão para manter a imagem de uma pessoa forte: “Eu sou canceriana, meu pai é capricorniano, minha mãe é virginiana. Eles são muito frios com as pessoas, e eu sou mole”.

Em seguida, Lopes foi consolada pelos outros participantes, mas continuou reflexiva sobre os genitores. “É horrível ser vulnerável. A gente quer acreditar nas pessoas”, lamentou. O nome de Vanessa Lopes ganhou as redes sociais depois que ela passou a fazer inúmeras teorias da “conspiração” sobre a disputa e os outros brothers, como acreditar que todos são atores para confrontá-la no jogo. Vanessa Lopes diz que seus pais acusam ela de fraqueza por chorar demais. Larissa Manoela temos visita #BBB24 pic.twitter.com/CSLI5XYAL1 — 𝔏ua (@luacomenta_) January 18, 2024

Surto com MC Bin Laden

Nesta quinta-feira (18/1), Vanessa Lopes foi um dos assuntos mais citados no X, antigo Twitter, depois de um suposto surto no BBB24. A tiktoker, desde a festa dessa quarta-feira (17/1), passou a conversar sozinha, com os espelhos e ainda garantiu que está “lendo as paredes”. Porém, nesta manhã, entrou em conflito com MC Bin Laden, desdenhando da carreira do funkeiro.

“Bin, eu não quero falar de jogo. Eu vou jogar com o coração. Me larga, homem, me deixa!”, disse Vanessa. Sem entender nada, Bin perguntou: “Oxi, tá louca?”. E ouve da moça em seguida: “Eu tô louca, loucona, porque você não respeita o meu espaço”.

Sem acreditar na reação de sua aliada, o cantor se defendeu e se desculpou: “E eu só falei assim ‘oxe, mano, tá duvidando do meu caráter, tudo bem’”. Logo, a influenciadora rebateu, menosprezando o trabalho do rapaz: “Mas canta a tua música aí para nós… aquela que tu lançou lá fora. Bonitão! Eu não tenho medo de nada, não, não vem querer me pagar de doida, não”.

Assistindo toda a situação de longe, Nizam interferiu e tentou conversar com Lopes. “Não me encosta! Quando eu falo que eu não quero falar de jogo e a pessoa vem falar de jogo, ela está me desrespeitando”, frisou. Ouvindo a declaração da amiga, Bin reagiu: “Eu não estou falando de jogo, porque você tá cedendo o assunto. Você só falou que eu poderia votar em você. Você não falou? Se você não falou, então já era”.

Sem dar muita bola para o MC, Vanessa vira as costas e continua o diálogo com Nizam. “Coitadinho, coitadinho!”, gritou debochando. Não satisfeita, a digital influencer intimidou Laden: “Vamos eu e tu, então, para o Paredão?”. Incrédulo, ele questiona: “Mano, quem tá falando de Paredão?”. E a mocinha fala: “Você que tá falando de Paredão, eu disse para você que não quero falar de jogo e você tá falando de jogo aí. Tô jogando com o coração, filho”.