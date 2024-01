Veja a reação de Pyong Lee após ex-mulher assumir namoro

Depois de Sammy Sampaio anunciar publicamente o relacionamento com Nikolaj Sojka, num vídeo compartilhado nas redes sociais, Pyong Lee reagiu ao novo status de relacionamento da ex-mulher e deixou um comentário para que todo mundo pudesse ver. O ex-BBB apoiou a relação e ainda desejou ano novo ao casal.

“Felicidades aos dois. Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito! Feliz 2024”, escreveu. Sammy e Pyong são pais de Jake, primogênito, de 3 anos.

A interação do youtuber teve mais de 400 respostas, entre elas: “Que maturidade”, “Não esperava menos de você”, “Perdeu um mulherão da poha”, “É um casal lindão mesmo”, “Parabéns! Que você tenha a mesma sorte que ela” e “Sei lá se isso é verdadeiro, fora da internet você desejou tudo isso pra eles mesmo?”.

Novo amor

Dois anos após anunciar a separação de Pyong Lee e fazer muitos desabafos nas redes sociais por cuidar do filho sozinha, Sammy está de namorado novo. O mais novo casal do pedaço fez uma postagem colaborativa, nesta quinta-feira (4/01), para anunciar o relacionamento. O eleito da influenciadora se chama Nikolaj Sojka.

“Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito e a conexão de mentalidade”, começou o texto feito pelo rapaz, que é atleta de corrida e ciclismo, empresário e piloto.

Em seguida, o namorado de Sammy seguiu com sua declaração: “Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior”.

No fim, o atleta falou diretamente com os fãs dos dois: “Esse post é para todos que nos acompanham! Estamos muito felizes em compartilhar nossa primeira conquista de 2024 ❤️‍🔥 Feliz ano novo!”, encerrou.

Sammy se declarou para o amado nos comentários da publicação, que mostra alguns dos momentos vividos por eles: “Eu amo você, de todo meu coração ❤️”.