Veja as prováveis escalações dos principais times do país para o início da temporada

O ge reúne aqui uma provável escalação dos 20 times da Série A e também do Santos, com base nas contratações e no que os treinadores vão sinalizando até aqui na pré-temporada.

Algumas equipes chegam bem diferentes, como o próprio Peixe. Já outras aparecem com mudanças pontuais – ou até nenhuma, com a mesma base de 2023.

Em alguns casos, os times vão começar os estaduais com escalações um pouco diferentes, como o Flamengo, que deve usar os garotos da base no começo do Carioca.

Veja como os times começam o ano:

Athletico

Time-base: Bento; Leo Godoy, Gamarra (Cacá), Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Christian (Benítez), Canobbio e Pablo. Técnico: Juan Carlos Osorio.